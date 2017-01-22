疑轉彎路段沒減速 2車對撞釀3傷

2017-01-22 12:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮昨（21日）深夜發生一起車輛對撞事故，警方指出，23歲吳姓男子疑似在事故發生地點的大轉彎路段沒有減速，撞上來向由72歲梁姓老翁駕駛的廂型車，梁姓老翁因內出血不斷，送醫搶救中，吳男則是右眼瞼周圍撕裂傷，傷勢較輕，與吳男同車的17歲張姓少女則出現手掌骨折、右臉部撕裂傷。

警方指出，調閱監視器後發現，吳男入彎時疑似沒有減速，後來車輛失控，無法往右彎錯，最後跨越雙黃線後，進入逆向車道與梁姓老翁駕駛的廂型車，導致這起事故。