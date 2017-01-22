機車、巴士車禍 騎士困車底僅皮肉傷

機車騎士滑進巴士車底，情況緊急。（記者曾健銘翻攝）

2017-01-22 12:17

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市淡水區28歲李姓男子，昨晚近9時許騎乘機車返家，行經淡水區社厝坑3號之8前，不慎與1輛小巴士發生擦撞，機車騎士倒地後滑進車底，一度受困車底。

警消人員獲報趕赴現場，立即使用工具將巴士撐起，耗費近15分鐘將受困的李男救出，經查其頭部有撕裂傷、全身多處擦傷，但意識清楚，送醫治療後已無生命危險。

警方初步調查，雙方皆無酒駕，目前已調閱該路段的監視器畫面檢視，詳細肇事過程仍待調查釐清。