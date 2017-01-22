渣男不滿警執行保護令 朝竹北派出所扔汽油彈

2017-01-22 11:57

〔記者蔡孟尚／新竹報導〕新竹縣羅姓男子不滿竹北派出所員警執行保護令要他遷出住所，竟朝派出所扔擲汽油彈，還好製作粗糙的玻璃瓶汽油彈並未爆炸起火，但值班警員已有警覺並詳細追查，將他逮捕到案後依公共危險、妨害公務及違反保護令等罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

警方調查，31歲的羅男與家人相處不睦，8日起連續傳簡訊給家人要錢、辱罵、恐嚇要砍殺家人，家人不堪其擾向新竹地方法院聲請緊急保護令獲准，竹北派出所員警13日執行保護令要求羅男遷出住居所，並遠離至少100公尺，羅男因此對員警懷恨在心。

警方表示，羅男20日晚間9點多開車拿著用玻璃啤酒瓶、汽油、毛巾自製的汽油彈，朝竹北派出所門前投擲，汽油彈落在門前人行道上，玻璃瓶破裂但未起火燃燒。

製作出「兩光」汽油彈的羅男犯案後，開車朝新竹市方向逃逸，心虛的他經過新竹市警方在湳雅街及公道五路檢點時，加速逃逸不慎撞毀車頭，棄車躲在草叢中，天亮才逃回竹北住家。

警方根據派出所門口監視器畫面，很快就鎖定是羅男犯案，並於昨天將躲回住家的他逮捕到案，逮捕過程中羅男還朝警員丟磚塊拒捕，還好竹北派出所所長林崇印在場指揮調度，才將羅男順利壓制帶回偵訊。