| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
陳重光之女陳玉梅 乳癌病逝享年50歲
 首頁 > 社會

渣男不滿警執行保護令 朝竹北派出所扔汽油彈

2017-01-22  11:57

〔記者蔡孟尚／新竹報導〕新竹縣羅姓男子不滿竹北派出所員警執行保護令要他遷出住所，竟朝派出所扔擲汽油彈，還好製作粗糙的玻璃瓶汽油彈並未爆炸起火，但值班警員已有警覺並詳細追查，將他逮捕到案後依公共危險、妨害公務及違反保護令等罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

警方調查，31歲的羅男與家人相處不睦，8日起連續傳簡訊給家人要錢、辱罵、恐嚇要砍殺家人，家人不堪其擾向新竹地方法院聲請緊急保護令獲准，竹北派出所員警13日執行保護令要求羅男遷出住居所，並遠離至少100公尺，羅男因此對員警懷恨在心。

警方表示，羅男20日晚間9點多開車拿著用玻璃啤酒瓶、汽油、毛巾自製的汽油彈，朝竹北派出所門前投擲，汽油彈落在門前人行道上，玻璃瓶破裂但未起火燃燒。

製作出「兩光」汽油彈的羅男犯案後，開車朝新竹市方向逃逸，心虛的他經過新竹市警方在湳雅街及公道五路檢點時，加速逃逸不慎撞毀車頭，棄車躲在草叢中，天亮才逃回竹北住家。

警方根據派出所門口監視器畫面，很快就鎖定是羅男犯案，並於昨天將躲回住家的他逮捕到案，逮捕過程中羅男還朝警員丟磚塊拒捕，還好竹北派出所所長林崇印在場指揮調度，才將羅男順利壓制帶回偵訊。

廣告
  • 新竹縣羅姓男子不滿警方執行保護令要求他遷離住所，竟製作汽油彈朝竹北派出所投擲，所幸沒有起火燃燒。（圖由警方提供）

    新竹縣羅姓男子不滿警方執行保護令要求他遷離住所，竟製作汽油彈朝竹北派出所投擲，所幸沒有起火燃燒。（圖由警方提供）

  • 向新竹縣竹北派出所扔擲汽油彈的羅姓男子（中），被警方逮捕後移送法辦。（圖由警方提供）

    向新竹縣竹北派出所扔擲汽油彈的羅姓男子（中），被警方逮捕後移送法辦。（圖由警方提供）

  • 羅姓男子用玻璃啤酒瓶製作的汽油彈相當粗糙，扔到竹北派出所前人行道地面後破裂，但卻沒有燃燒。（圖由警方提供）

    羅姓男子用玻璃啤酒瓶製作的汽油彈相當粗糙，扔到竹北派出所前人行道地面後破裂，但卻沒有燃燒。（圖由警方提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 汽油彈 派出所
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
新年料理✤梅菜蹄膀
總舖師✧圍爐好菜
拜拜用雞怎麼處理
挑干貝重點在乾燥度
轉寄

標題：渣男不滿警執行保護令 朝竹北派出所扔汽油彈


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月22日‧星期日‧丙申年臘月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.