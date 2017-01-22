春風盃3對3籃球 台南總決賽登場

南市警局春風盃籃球總決賽，學甲分局出動大仙偶宣傳炒熱氣氛。（記者楊金城攝）

2017-01-22 11:52

〔記者楊金城／台南報導〕台南市警察局舉辦春風盃3對3籃球總決賽，上午在新營體育場籃球館登場，全市16個分局選拔出的163隊參加總決賽，不只場上以球會友，比賽激烈，年輕人想出的隊名花俏搞笑超有趣，真的是青春有活力。

看到年輕人，[大仁哥]市警局局長黃宗仁也像是[勁量小子]般滿場飛，和各分局籃球隊員擊掌打氣高喊隊呼，他說，這樣才能顯現學生的朝氣活力，因寒假開始，年關快到，市警局舉辦籃球賽鼓勵學生從事有益身心的活動，也要幫親友多注意防竊、防搶和防詐騙。

年輕人特性從隊名也看得出來，許多隊名超有趣，有天才、弱雞、廢物聯盟、我們結婚吧、安南沒女友、超級阿嬤、下一隊、隨便就好等隊名。

比賽由新營籃委會、綠都心籃球發展協會承辦，分高男、高女、國男和國女4組，要比賽到下午才能揭曉，市警犯罪預防科、少年隊、交大等擺攤宣導防竊、防詐和交通安全，學甲分局出動大仙偶宣傳炒熱氣氛。

3對3籃球總決賽登場。（記者楊金城攝）

南市警局長黃宗仁（右二）主持開球。（記者楊金城攝）