| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
陳重光之女陳玉梅 乳癌病逝享年50歲
 首頁 > 社會

春風盃3對3籃球 台南總決賽登場

南市警局春風盃籃球總決賽，學甲分局出動大仙偶宣傳炒熱氣氛。（記者楊金城攝）

2017-01-22  11:52

〔記者楊金城／台南報導〕台南市警察局舉辦春風盃3對3籃球總決賽，上午在新營體育場籃球館登場，全市16個分局選拔出的163隊參加總決賽，不只場上以球會友，比賽激烈，年輕人想出的隊名花俏搞笑超有趣，真的是青春有活力。

看到年輕人，[大仁哥]市警局局長黃宗仁也像是[勁量小子]般滿場飛，和各分局籃球隊員擊掌打氣高喊隊呼，他說，這樣才能顯現學生的朝氣活力，因寒假開始，年關快到，市警局舉辦籃球賽鼓勵學生從事有益身心的活動，也要幫親友多注意防竊、防搶和防詐騙。

年輕人特性從隊名也看得出來，許多隊名超有趣，有天才、弱雞、廢物聯盟、我們結婚吧、安南沒女友、超級阿嬤、下一隊、隨便就好等隊名。

比賽由新營籃委會、綠都心籃球發展協會承辦，分高男、高女、國男和國女4組，要比賽到下午才能揭曉，市警犯罪預防科、少年隊、交大等擺攤宣導防竊、防詐和交通安全，學甲分局出動大仙偶宣傳炒熱氣氛。

3對3籃球總決賽登場。（記者楊金城攝）

南市警局長黃宗仁（右二）主持開球。（記者楊金城攝）

會場旁有犯防宣導有獎徵答。（記者楊金城攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 3對3籃球 春風盃 籃球 總決賽
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
新年料理✤梅菜蹄膀
總舖師✧圍爐好菜
拜拜用雞怎麼處理
挑干貝重點在乾燥度
轉寄

標題：春風盃3對3籃球 台南總決賽登場


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月22日‧星期日‧丙申年臘月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.