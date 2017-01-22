家庭麻將賭場竄起 營造「在家打牌的感覺」

2017-01-22 11:46

〔記者王冠仁／台北報導〕39歲吳姓女子平時在台北市興義街的公寓內經營「家庭式」麻將賭場，標榜「在家打牌的感覺」、「躲在民宅內不怕警察抓」。為躲避警方查緝，還在騎樓、大門1樓出入口裝設監視器，再雇用專人監看管制人員進出。

警方接獲檢舉，佈線追查，日前佯裝成賭客入內逮人，當場逮捕吳女與4名賭客共5人，查扣賭資4100元、抽頭金及營業所得新台幣2,400元、監視器設備等。

警方說，賭客以1底600元、每1台100元的方式聚賭，每局須繳交抽頭金800元給吳女。警方最後將吳女等5人依賭博罪嫌送辦。