| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
陳重光之女陳玉梅 乳癌病逝享年50歲
 首頁 > 社會

出海釣魚被揪出 通緝犯辯稱：不知被通緝

2017-01-22  11:32

〔記者吳昇儒／基隆報導〕35歲男子鄭維中涉及詐欺案件遭到新北地檢署通緝，今日上午準備搭海釣船出海釣魚時，被眼尖的海巡人員發現其通緝身分，將他帶回偵辦。鄭男直呼好倒楣，並向海巡人員辯稱：「不知被通緝」，海巡人員訊後移請基隆市警局刑警大隊，將鄭男移送新北地檢署歸案。

深澳安檢所副所長徐國偉今日上午6時許檢視東大8號娛樂漁業漁船出港安檢查驗乘客名單時，發現一名乘客疑似遭到通緝，立刻回報岸巡二總隊司法組請其協助查詢，果然查出乘客鄭維中是通緝犯，將他帶回偵訊並移送法辦。

廣告
  • 海巡人員將詐欺通緝犯鄭維中移送法辦（記者吳昇儒翻攝）

    海巡人員將詐欺通緝犯鄭維中移送法辦（記者吳昇儒翻攝）

  • 海巡人員將詐欺通緝犯鄭維中移送法辦（記者吳昇儒翻攝）

    海巡人員將詐欺通緝犯鄭維中移送法辦（記者吳昇儒翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
新年料理✤梅菜蹄膀
總舖師✧圍爐好菜
拜拜用雞怎麼處理
挑干貝重點在乾燥度
轉寄

標題：出海釣魚被揪出 通緝犯辯稱：不知被通緝


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月22日‧星期日‧丙申年臘月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.