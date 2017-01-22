出海釣魚被揪出 通緝犯辯稱：不知被通緝

2017-01-22 11:32

〔記者吳昇儒／基隆報導〕35歲男子鄭維中涉及詐欺案件遭到新北地檢署通緝，今日上午準備搭海釣船出海釣魚時，被眼尖的海巡人員發現其通緝身分，將他帶回偵辦。鄭男直呼好倒楣，並向海巡人員辯稱：「不知被通緝」，海巡人員訊後移請基隆市警局刑警大隊，將鄭男移送新北地檢署歸案。

深澳安檢所副所長徐國偉今日上午6時許檢視東大8號娛樂漁業漁船出港安檢查驗乘客名單時，發現一名乘客疑似遭到通緝，立刻回報岸巡二總隊司法組請其協助查詢，果然查出乘客鄭維中是通緝犯，將他帶回偵訊並移送法辦。