台北花市、大賣場年貨採購 交管看這邊

2017-01-22 11:25

〔記者鄭景議／台北報導〕北市內湖將在台北花市周邊，舉行「台北花市暨各大賣場」106年農曆春節年貨採購活動，自106年1月23日至1月27日止，每日9時至21時，從舊宗路1段、民權東路6段、民善街及新湖一（二、三）路等地，將有以下交通管制措施。

舊宗路1段（北往南）與民權東路6段口全時段禁止左轉，此外舊宗路1段（南北雙向）與新湖三路口全時段禁止左轉，並配合取消左轉專用號誌；舊宗路1段268號「好市多」賣場前及新湖三路23號「特力屋」賣場前，計程車載客停車格於農曆春節前夕（106年1月23日0時起至1月27日18時止）禁止排班臨停；布設交通錐調撥新湖三路西往東（民善街「好市多」賣場車道出口處）車道，供東往西車輛通行。

並配合新湖三路調撥車道，同時段於民善街（民權東路6段至舊宗路1段150巷） 布設交通錐實施不平衡車道；舊宗路1段、新湖三路及民善街等易有紅線違停路段之人行道，設置相關阻絕器材（如交通錐、連桿等），以阻隔車輛違停並避免行人任意穿越馬路。

內湖分局也呼籲民眾，籲農曆春節前夕眾前往台北花市暨各大賣場購物，請務必遵行現場人員指揮及相關疏導、管制措施，內湖分局將增派警力加強周邊道路交通疏導，及全面舉發、驅離、拖吊等相關交通違規行為，以利利有效疏導周邊道路車流，以維交通順暢。