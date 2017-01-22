夭壽詐騙集團 騙帕金森氏症老翁70萬元

2017-01-22 10:56

〔記者王冠仁／台北報導〕74歲陳姓老翁患有帕金森氏症，他日前在家接到詐騙集團的假檢警電話，詐騙集團騙他健保卡遭盜用，必須將銀行存款交付保管，「不然就是共犯」。

陳嚇得照辦，跑到台灣銀行新竹分行櫃檯填寫提款單，要提領70萬元，不過他神情緊張不斷發抖，駐守的保七總隊第一大隊新竹警勤室主管曾仁國、警員吳憲宗發現有異上前關切。陳起先只告訴警方「錢要家用」，但警方直覺他遇詐，耐心苦勸，他才說出實情。

警方靈機一動，要陳假裝「繼續上當」，同時與詐騙集團的林姓女車手相約交款趁機逮人。警方除將林送辦，也將深入追查幕後詐騙集團。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆