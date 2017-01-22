少年警察隊長賀歲拍短片 提醒不詐不毒過好年

台北市少年警察隊長蔡金郎（第2排右三）率隊上及少輔會同仁拍攝賀歲短片，宣示警方寒假會持續進行「春風專案」。（記者姚岳宏翻攝）

2017-01-22 10:49

〔記者姚岳宏／台北報導〕寒假到了，為加強保護少年安全，台北市少年警察隊隊長蔡金郎特別率同仁錄製「金雞吉祥賀新年」短片（臉書請搜尋「少年花露米」），祝賀市民「金雞來報喜，青春生不息」，宣示警方寒假及春節期間不打烊，會持續執行「春風專案」加強保護少年、犯罪預防及輔導等工作，維護少年身心健全發展。

警方呼籲家長要注意家中青少年，寒假期間除不要涉及賭博、色情、暴力等場所外，也要勇於拒絕毒品或來路不明藥物，並特別注意詐騙訊息，勿因一時不察受騙上當或淪為詐騙車手。

這段期間，少年警察隊會加強與各級學校訓輔人員聯繫，查訪少年學生易聚集、滋事的特定場所，防範未然，讓青少年朋友都能有個平安、健康快樂的新年及寒假假期。