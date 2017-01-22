中壢賣場辦公室火警 住戶急逃生

桃園市中壢區中豐路的連鎖賣場3樓辦公室發生火警，現場有火焰冒出及濃煙竄出。（記者李容萍翻攝）

2017-01-22 10:16

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區中豐路的連鎖賣場小北百貨3樓辦公室，今天上午9時28分發生火警，現場有火焰冒出及濃煙竄出，以及大量報案電話打到消防局119勤指中心，由於現場為8樓住商大樓，消防局獲報調派各式消防車、消防人員前往全力搶救，初步調查現場沒有人員受困、受傷。

此火警位於市中心鬧區，大樓內有2家旅館，因煙囪效應整棟大樓濃煙密佈，熊熊烈火不斷從3樓窗戶竄出，消防局逐層搜索疏散投旅客和住戶，很多商旅的旅客驚慌被帶出，現場火勢於上午10時38分控制，持續進行搶救中。

桃園市中壢區中豐路的連鎖賣場3樓辦公室發生火警，現場有火焰冒出及濃煙竄出。（記者李容萍翻攝）

桃園市中壢區中豐路的連鎖賣場3樓辦公室發生火警，現場有火焰冒出及濃煙竄出。（記者李容萍翻攝）