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日月潭發生釣客落水 1人急救中

日月潭發生釣客溺水意外，南投縣消防人員將羅姓釣客救出後，緊急送醫救治。（記者謝介裕翻攝）

2017-01-22  10:06

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣日月潭月牙彎今日上午7時許，發生1件溺水意外，61歲的台中市羅姓男子，與友人前來日月潭晨釣，不料，不慎滑倒掉落潭中，南投縣消防局日月潭消防分隊出動水中攝影器材，在1小時內完成位置定位，並將羅某救出送醫，目前仍在醫院搶救中。

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  • 日月潭發生釣客溺水意外，南投縣消防人員將羅姓釣客救出後，緊急送醫救治。（記者謝介裕翻攝）

    日月潭發生釣客溺水意外，南投縣消防人員將羅姓釣客救出後，緊急送醫救治。（記者謝介裕翻攝）

  • 日月潭發生釣客溺水意外，南投縣消防人員將羅姓釣客救出後，緊急送醫救治。（記者謝介裕翻攝）

    日月潭發生釣客溺水意外，南投縣消防人員將羅姓釣客救出後，緊急送醫救治。（記者謝介裕翻攝）

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