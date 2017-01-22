| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

遭羈押29天判無罪 求償14萬5千元獲准

2017-01-22  09:44

〔記者吳昇儒／基隆報導〕時任交通部基隆港務局港埠工程處正工程司兼工務所主任陳華雄因涉及一起貪污案件在檢察官偵辦時遭羈押29日，經高等法院審理之後，判陳男無罪。陳男認為因為涉案導致自己的考績、薪水無法順利領取，且被限制29天的人身自由，遂向基隆地方法院提出刑事補償。法官認定陳男確實符合聲請條件，判陳獲得14萬5千元補償。

基隆地檢署偵辦一起「基隆港東防波堤延伸工程（後續工程）」工程採購案時，認為時任工務所主任的陳華雄未盡到監督責任，未仔細審核投標單位資格，有圖利之嫌，將他依違反貪污治罪條例起訴。

基隆地方法院審理時，則認為陳男於過程中均不知情，更無圖利，判處陳男無罪；檢察官提起上訴後，遭高等法院駁回。

陳男認為自己被羈押29天，期間的2萬5千多元的薪水遭扣除收回，且年終考績可給與二個月俸給總額獎金，但因停職為另予考績，損失9萬7千餘元，加上停職期間受到的精神壓力及同事間的異樣眼光折磨，希望法官判與5千元折算1日支付刑事補償。

法官認為，羈押是干預人身自由最大強制處分，且陳男羈押期間遭禁止接見通信，受拘束程度更高；考量請求人羈押時身心痛苦及名譽減損等精神上痛苦，且因羈押損失12萬餘元財產，准予補償請求人共14萬5千元。

廣告
  • 法官考量陳華雄被羈押時身心痛苦及名譽減損等精神上痛苦，准予補償他14萬5千元（記者吳昇儒攝）

    法官考量陳華雄被羈押時身心痛苦及名譽減損等精神上痛苦，准予補償他14萬5千元（記者吳昇儒攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
新年料理✤梅菜蹄膀
總舖師✧圍爐好菜
拜拜用雞怎麼處理
挑干貝重點在乾燥度
轉寄

標題：遭羈押29天判無罪 求償14萬5千元獲准


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月22日‧星期日‧丙申年臘月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.