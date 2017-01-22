竹縣數位測速桿 今年新增寶山等6處

2017-01-22 09:42

〔記者廖雪茹／新竹報導〕開車不超速！新竹縣政府警察局近年將測速照相固定桿全面提升數位化，節省作業人力和時間，同時針對車禍多、車速快的易肇事路段，新增寶山鄉新林路等6處測速桿，今年將陸續啟用，請民眾遵照速限行駛，維護安全也免荷包失血。

縣警局交通隊表示，全縣現有16支固定式照相桿使用中，近2、3年來視經費許可，分批提升為數位化，即不用再抽換底片，全部改以網路傳輸，拍攝資料將直接傳回交通隊或各分局電腦，由員警逐一檢視、確認之後，委外製作告發單，再移給監理單位裁罰，大幅節省作業人力和時間。

交通隊指出，綜合事故發生率等統計數據，邀集相關單位會勘，並參考地方人士的建議後，去年新設2支數位測速桿，近日即將啟用。其中，竹北市中正西路（118號縣道3.5公里處）的車速快，車禍案件也偏多；寶山鄉新林路一段（竹47.4公里處連續下坡），尖峰時段車多，車速快，且假日和夜間有競速情事，附近居民憂心行車安全。

交通隊說，今年度另新增4支數位測速桿，分別設在竹北市台1線中華路與光明六路口、關西鎮台3線與中山東路口、竹東鎮公道路員山段、寶山鄉寶山路379巷附近，經測試、驗收後，今年也將陸續啟用，其中前兩處路口兼具闖紅燈照相功能。

交通隊長周國強表示，車速快是肇事最常見的主要因素，設置測速桿的用意在於預防、警示，提醒用路人避免開快車，而非取締。原則上，最高速限一般道路時速40公里，郊區道路則為時速50公里。

交通隊統計，105年測速固定桿的告發件數，以峨眉鄉台3線91.2公里處的14430件摘冠，其次是西濱公路台15線62公里處南向的6368件，第三高為關西鎮台3線62公里處北向的4837件。