獨居翁寒夜火警逃生 警贈棉被送暖

2017-01-22 08:42

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣關西鎮75歲彭姓獨居老翁，昨晚疑因在床上吸菸引發火警，雖然他及時逃生，但臥室已經被燒得一片狼藉；到場協助救災的石光派出所所長劉思偉及警員黃信瑋自掏腰包買了床厚棉被給他睡在客廳度過寒夜，讓彭翁相當感激。

劉思偉說，彭翁平常睡覺的房間經過火燒、救災噴水後，不但牆壁一片焦黑，地板也積水，根本進不去，他和黃信瑋趕緊買棉被給彭翁在客廳先睡一晚，好讓老人家好好休息培養體力，再來收拾善後。