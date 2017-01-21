為賺佣金變造帳單 傑昇通信負責人父子判刑4月

2017-01-21 22:37

〔記者陳慰慈／新北報導〕「傑昇通信」張姓負責人及其擔任業務主管的兒子，涉嫌變造手機電話帳單，讓客戶達免預繳通話費申辦標準，以賺取佣金，涉犯偽造文書、詐欺取財等罪，張家父子坦承犯行，加上經手客戶無欠繳電話費，電信業者也未受損失，新北地院日前判父子各有期徒刑4月，得易科罰金12萬元，緩刑2年，可上訴。

判決指出，103年8月至104年10月間，張姓負責人指示擔任業務主管的兒子，先將舊有的中華電信帳單掃描至電腦，再利用excel軟體更改客戶姓名、地址、日期、金額，變造中華電信帳單；或以word檔案更改客戶資料，變造後列印，以剪貼方式黏在客戶舊有的遠傳、亞太等電信公司帳單，將帳單金額調高至1000或1500元以上，再向台灣大哥大申請「號碼可攜服務」專案，致使台灣大哥大員工陷於錯誤，審核通過48名客戶申請，並交付10萬2700元佣金給傑昇通信。

法官認為，張家父子變造手機電話帳單，使客戶易於達到台灣大哥大訂定的方案條件，便宜行事，雖有損於台灣大哥大對電信用戶使用習慣、投資報酬率等綜合計算設計資費方案的正確性，但因經手客戶均無欠繳電話費，台灣大哥大亦未受有損害，加上張父從事通訊業多年，術有專攻，仍有可為，父子均無前科，因此予2人緩刑宣告。