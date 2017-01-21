前宜監副典獄長性騷3女下屬 遭撤職

2017-01-21 22:09

〔記者項程鎮／台北報導〕前宜蘭監獄副典獄長林祺源涉嫌以按摩為由，性騷擾女職員、受訓女學員共3人，經監察院彈劾後，司法院公務員懲戒委員會日前將他撤職並停止任用一年。

林祺源沒有醫療執照，104年6月任宜蘭監獄副典獄長兼「性騷擾申訴處理調查小組」召集人，涉嫌3次以手指性侵女職員，導致她心理嚴重受創，發生憂鬱、焦慮等症狀；林否認性騷擾，但承認在同年7月先後3次趁女職員加班時，在監獄辦公室內叫她躺在地上、解開內衣，由他按摩10幾分鐘。

同年10月、11月，林祺源又對另一女職員按摩胸、腹，該女職員感覺很不舒服；後來林擔任矯正署人力培育科科長及專門委員期間，進入矯正署一位受訓女學員寢室內，以「疏通乳房硬塊」為由，伸手按摩女學員胸部，女學員事後因情緒惡劣而哭泣。

林祺源已改調矯正署任職，他被彈劾後曾表示，人家身體不舒服請他幫忙（指按摩），有能力當然會幫忙，對於被不當解讀，他只能尊重；不過公懲會認為他的按摩讓女職員不舒服，已屬性騷擾並違反公務員服務法，依公務員懲戒法予以懲戒。