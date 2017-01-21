新屋大火2年真相未明 消防員向總統府遞交陳情書
2017-01-21 20:01
消防員工作權益促進會昨日向總統府陳情抗議。（記者劉慶侯攝）
〔記者劉慶侯／台北報導〕2015年1月20日，桃園市新屋區保齡球館大火，造成6位年輕消防員殉職。從事故發生以來，殉職消防員家屬不斷要求調查當時火場真相，並追究相關人員的責任，桃園市長鄭文燦亦在去年宣布重啟調查，但真相迄今仍未水落石出。
消防員工作權益促進會認為今日事隔正好2週年，但各方承諾與調查真相仍滯礙不明，因此特別選在下午在凱道舉行「請蔡總統兌現承諾、給家屬真相」陳情抗議，現場並舉辦追思儀式「悼犧牲弟兄、獻血染白衣」，隨後約50名消防員和眷屬親友，步行至總統府遞交陳情書。
消防員工作權益促進會最後派代表進入總統府送交陳情書，府方派代表接受，整個活動約在晚間6時結束。
消防員工作權益促進會表示，消防員，水裡來火裡去，正因工作充滿危險，所以更需要政府建立完善的防護系統，作前線弟兄的後盾，足夠人力、精良裝備、運作得當的指揮系統都是能讓他們平安回家的元素，缺一不可。
他們希望藉由消防員選擇再次重返凱道，希望蔡英文總統重視消防員權益，指示鄭文燦市長給予家屬一個遲來的公道，並履行去年1月4日承諾本會補人力、調查徐案的承諾。
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