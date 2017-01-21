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研究生PTT行騙 受害人另開帳號交易誘賊現身

2017-01-21  19:43

〔記者陳慰慈／新北報導〕自稱是研究生的27歲游姓男子，去年3月至5月間，以3個不同帳號分身登入台大PTT，佯稱能幫網友以優惠價代購商品或代為儲值第三方支付公司額度，6名網友共匯款13萬5380元後，游男便失聯，其中一名張姓網友損失近6萬元不甘受騙，另開一帳號，假裝要和游男交易，但要求面交，游男上當答應，當場被警方逮捕，新北地院日前依詐欺罪判他有期徒刑2年，可上訴。

判決指出，游男在PTT論壇「HELP BUY」版，以「Kevin2768」、「a126458」、「Iamirena」等帳號，PO文表示可以優惠價代購商品或代為儲值第三方支付公司額度，至少6名網友請游男代買日本空氣濾清機、相片沖洗機、單眼相機、IPAD與代為儲值等，交易時，游男與網友會交換LINE帳號，一旦收到對方匯款，游男便立即刪除LINE帳號搞失蹤，共騙取13萬5千餘元。

游男到案後坦承犯行，供稱因缺錢花用才會以此手法詐財，自己的帳戶被銀行凍結後，就購買人頭帳戶來行騙。102年6月游男便在PTT佯稱有電腦主機出售，行騙網友7200元遭判刑，雖有詐欺前科，但法官審酌詐得金額非鉅，且年紀尚輕，難免思慮不周，加上與其中4名被害人調解成功，承諾出獄後願分期賠償，因此判處2年徒刑。

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  • 自稱是研究生的27歲游姓男子，去年3月至5月間，以3個不同帳號分身登入台大PTT，佯稱能幫網友以優惠價代購商品或代為儲值第三方支付公司額度。（圖翻攝PTT）

    自稱是研究生的27歲游姓男子，去年3月至5月間，以3個不同帳號分身登入台大PTT，佯稱能幫網友以優惠價代購商品或代為儲值第三方支付公司額度。（圖翻攝PTT）

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