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Nono辜莞允變身鐵馬騎警 擔任宣導預防犯罪代言人

2017-01-21  19:22

〔記者邱俊福／台北報導〕北市警局大安分局今天下午舉辦「2017熊愛做伙遊大安，鐵馬騎警護治安」犯罪預防宣導暨遊行踩街活動，邀請熱心公益、愛心守護大家的藝人Nono辜莞允擔任代言人，一同在分局前熱鬧集結打氣開場，Nono辜莞允也在現場大筆揮毫，向民眾祝賀拜早年。

大安分局與Nono辜莞允組成鐵馬踩街隊伍，從分局前廣場集合出發，行經永康商圈、大安森林公園、建國花市，與逛街的民眾、遊客們進行防竊（扒）、防搶、防詐騙、反毒、婦幼、交通安全、2017世大運等等多項宣導，並提醒民眾年貨大街、人潮眾多處，應注意自己隨身攜帶的財物，注意身旁可疑人士，提高警覺，確保財物安全。

活動中，警方也準備精美的文宣及宣導品發送參與民眾，祝福民眾能快樂過好年。

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  • 藝人Nono辜莞允（右5）變身鐵馬騎警，擔任宣導預防犯罪代言人。（記者邱俊福攝）

    藝人Nono辜莞允（右5）變身鐵馬騎警，擔任宣導預防犯罪代言人。（記者邱俊福攝）

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