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高雄兩起幫派開槍火拚 17人落網

2017-01-21  18:32

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄前夜幫派開槍火拚事件，正值春節前重點治安工作期間，市警局全力動員緝捕涉案成員今天下午全面收網，共逮捕17人，但潘姓主嫌仍在逃。

前鎮區、楠梓區先後於19日22時及20日凌晨2時發生槍擊案件，經調查起因於潘姓嫌犯在前鎮區某家海產店，因細故與人起衝突，遂電召呂姓男子夥同友人到場引發後續槍枝走火傷及旁人案件。

其後雙方各自號召衝突擴大，再次於楠梓區援中、德中路口相遇衍生第二波槍擊事件。

警方組成專案小組全力偵辦，雖潘姓犯嫌及同夥車輛多以鋁箔紙遮蔽車牌，企圖規避警方查緝，惟經擴大調閱監視器比對，均已一一突破，陸續鎖定多部涉案車輛，其中不乏雙B名車，陸續查獲蔡姓.許姓、李姓等17名涉案對象偵辦中，詢問後全數移送橋頭地檢署複訊。

市警局要求務必將涉案對象全部緝捕到案，絕不能有漏網之魚，並將迅即追捕主嫌及槍枝來源，遏止街頭暴力之囂張氣焰。

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  • 幫派開槍火拚17人落網。（記者蔡清華翻攝）

    幫派開槍火拚17人落網。（記者蔡清華翻攝）

  • 參與街頭駁火車，不乏雙Ｂ轎車。（記者蔡清華翻攝）

    參與街頭駁火車，不乏雙Ｂ轎車。（記者蔡清華翻攝）

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