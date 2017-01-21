油漆工低溫天加班 上廁所暴斃

2017-01-21 18:28

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣工研院宿舍新建工程，今天中午傳出有油漆工在廁所暴斃的意外；警方初步調查，最近剛出現小中風症狀的陳姓油漆工在攝氏13到15度左右的寒冷天氣中加班，可能因為心肌梗塞，上廁所時猝死。

警方表示，今天中午12點多，陳男（60歲）的同事發現他倒臥在新建宿舍10樓的廁所裡，當時已無生命跡象，警員初步到場調查，他身上也沒有外傷痕跡，懷疑是天氣冷引發的心血管疾病造成。

警方詢問家屬得知，有心血管疾病病史的陳男，前幾天才出現過小中風症狀，在這麼冷的天氣出門加班，有可能引發心肌梗塞，全案已經報請檢方相驗做進一步調查。