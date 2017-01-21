疑因神智恍忽 毒品查驗人口意外墜樓

王姓死者意外墜樓身亡。（記者劉慶侯翻攝）

2017-01-21 17:53

〔記者劉慶侯／台北報導〕今日下午4時19分，台北市中山區復興北路348號前騎樓，發生有男子墜樓情事，35歲男子自住處臨近的大樓6樓頂樓陽台，意外墜落死亡。

警方初步調查，王姓死者為當地的毒品查驗人口，轄管中山分局建國派出所經調閱大樓監視器，發現死者於6樓家中走逃生門往頂樓，由頂樓跳下，現場頂樓未發現遺書。

警方初步排除有他殺嫌疑，懷疑是自殺或意識恍忽墜樓。至於真正死因仍待警方鑑識調查。

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