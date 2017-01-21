新北毒咖啡分裝場 驚見6萬7千顆一粒眠

新莊警方昨破獲毒咖啡分裝場，起出6萬7千顆一粒眠。（記者王宣晴翻攝）

2017-01-21 17:35

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市新莊一名20歲的陳姓男子涉嫌組織販毒集團，在思源路民宅內分裝毒咖啡包，新莊警方昨晚持搜索票前往查緝，逮到陳男及2名同夥，起獲6萬7千顆一粒眠、80顆搖頭丸、K他命1包及安非他命，將3人帶回偵辦。

警方調查，主嫌陳姓男子，與31歲曹姓女子及同歲的楊姓男子共組販毒集團，在思源路上租了一間民宅，在屋內從事毒咖啡分裝作業，警方多日蒐證調查，確認民宅內有不法情事，昨晚6時許持搜索票進屋查緝，查出大量毒品，將3人帶回偵辦，訊後依毒品罪嫌送辦。

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