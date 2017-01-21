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遭性侵韓女公開信質疑計程車隊 士林警說話了…

2017-01-21  17:48

［記者陳恩惠／台北報導］針對詹姓計程車司機涉嫌性侵韓籍遊客案中，被害韓籍女子發表公開信，聲稱另還有至少10名被害人，希望能嚴懲不法等情事，北市警士林分局今天表示，目前已依承辦檢察官指示，與韓女所委託的台灣律師主動聯繫，針對案件疑慮的部分進行了解，同時也將確認是否有其他被害女子及相關事證，以便追查並擴大偵辦。

警方表示，除了持續與律師聯繫外，同時也會對疑似違法營業的計程車行，及其旗下所屬的司機進行清查，以確認是否有其他疑犯及違法情事；由於本案為性侵害案件，屬於偵查不公開的範疇，為防範還有民眾被害及協助指認，呼籲大眾如有本案其他被害人或相關線索及事證，請提供給警方，以利後續偵辦。

警方調查，詹嫌所駕的計程車所屬車行，是新北市土城區的某交通有限公司，經新北市警局訪查，發現分別有3家不同車行，各自擁有多輛計程車，同時登錄在新北市土城區的這個地址，但3家車行中並無「jerry taxi tour」車隊的營業登記。

警方說，涉案的「jerry taxi tour」車隊，不僅沒有旅行業執業登記，這個車隊的掮客營業及不按計費表收費的行為，已違反發展觀光條例第27條及汽車運輸業管理規則第91條等相關規定，目前已函請主管機關依權責進行裁罰。

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  • 小黃運將涉嫌性侵韓籍女遊客案發生後，警方近日加強查察計程車的勤務。圖為花蓮縣吉安警分局員警政在執行的「安程專案」。（資料照，記者王錦義攝）

    小黃運將涉嫌性侵韓籍女遊客案發生後，警方近日加強查察計程車的勤務。圖為花蓮縣吉安警分局員警政在執行的「安程專案」。（資料照，記者王錦義攝）

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