遭性侵韓女公開信質疑計程車隊 士林警說話了…
2017-01-21 17:48
［記者陳恩惠／台北報導］針對詹姓計程車司機涉嫌性侵韓籍遊客案中，被害韓籍女子發表公開信，聲稱另還有至少10名被害人，希望能嚴懲不法等情事，北市警士林分局今天表示，目前已依承辦檢察官指示，與韓女所委託的台灣律師主動聯繫，針對案件疑慮的部分進行了解，同時也將確認是否有其他被害女子及相關事證，以便追查並擴大偵辦。
警方表示，除了持續與律師聯繫外，同時也會對疑似違法營業的計程車行，及其旗下所屬的司機進行清查，以確認是否有其他疑犯及違法情事；由於本案為性侵害案件，屬於偵查不公開的範疇，為防範還有民眾被害及協助指認，呼籲大眾如有本案其他被害人或相關線索及事證，請提供給警方，以利後續偵辦。
警方調查，詹嫌所駕的計程車所屬車行，是新北市土城區的某交通有限公司，經新北市警局訪查，發現分別有3家不同車行，各自擁有多輛計程車，同時登錄在新北市土城區的這個地址，但3家車行中並無「jerry taxi tour」車隊的營業登記。
警方說，涉案的「jerry taxi tour」車隊，不僅沒有旅行業執業登記，這個車隊的掮客營業及不按計費表收費的行為，已違反發展觀光條例第27條及汽車運輸業管理規則第91條等相關規定，目前已函請主管機關依權責進行裁罰。
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