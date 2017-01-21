| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台塑化宣布 下週一汽、柴油降0.1元
 首頁 > 社會

山老鼠駕小貨車衝撞警車 失控卡邊坡被逮

2017-01-21  16:57

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣馮姓男子今天駕駛小貨車經過尖石鄉煤源2號農路時，被巡邏員警認為形跡可疑要求停車受檢，但他竟然加速衝撞警車後逃逸，後來因貨車失控卡在邊坡，棄車逃逸的他還是被隨後趕到的員警逮捕。

警方表示，後來在貨車出查到重達1.5公噸的牛樟木，才知道原來馮男是盜伐林木的的山老鼠，偵訊後將他依竊盜、違反森林法等罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

警方表示，馮男為求脫身，不但狠心開小貨車撞警車，而且還在貨車失控卡在邊坡後，冒險跳下煤源5號橋，還好隨後趕往追捕的員警心細眼尖，發現躲在橋下的馮男，才順利將他逮捕。

廣告
  • 涉嫌盜運多達1.5公噸牛樟木的馮姓男子，就是駕駛這輛自小貨車衝撞警車。（警方提供）

    涉嫌盜運多達1.5公噸牛樟木的馮姓男子，就是駕駛這輛自小貨車衝撞警車。（警方提供）

  • 新竹縣橫山警分局今天在尖石鄉查獲盜伐林木的山老鼠，起出多塊被切割的珍貴林材。（警方提供）

    新竹縣橫山警分局今天在尖石鄉查獲盜伐林木的山老鼠，起出多塊被切割的珍貴林材。（警方提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 山老鼠 棄車逃逸 竊盜 衝撞警車 違反森林法
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
過年料理✤炸菜丸
總舖師✧圍爐好菜
臘肉其實有派系？
年前打掃✧廚房油污
轉寄

標題：山老鼠駕小貨車衝撞警車 失控卡邊坡被逮


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月21日‧星期六‧丙申年臘月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.