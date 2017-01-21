山老鼠駕小貨車衝撞警車 失控卡邊坡被逮

2017-01-21 16:57

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣馮姓男子今天駕駛小貨車經過尖石鄉煤源2號農路時，被巡邏員警認為形跡可疑要求停車受檢，但他竟然加速衝撞警車後逃逸，後來因貨車失控卡在邊坡，棄車逃逸的他還是被隨後趕到的員警逮捕。

警方表示，後來在貨車出查到重達1.5公噸的牛樟木，才知道原來馮男是盜伐林木的的山老鼠，偵訊後將他依竊盜、違反森林法等罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

警方表示，馮男為求脫身，不但狠心開小貨車撞警車，而且還在貨車失控卡在邊坡後，冒險跳下煤源5號橋，還好隨後趕往追捕的員警心細眼尖，發現躲在橋下的馮男，才順利將他逮捕。