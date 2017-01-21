鹿港海浴路住宅火警 僅牆面燻黑救出3人未送醫

2017-01-21 16:49

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣鹿港鎮今天下午3時許海浴路傳出一起住宅火警，所幸不到半小時就立即獲得控制，消防隊並成功救出在2樓陽台待援的2位民眾，與隔壁1名住戶，均未送醫，起火原因仍待調查。

彰化縣消防局第三大隊副大隊長許炯揚表示，這起火災發生在海浴路巷弄間，當地有4棟透天住宅，共出動10部車輛前往搶救，起火點的住家供稱，今天上午曾利用住戶後方空地大灶燒木柴煮豆漿，但下午就沒有煮了，不知為何會起火。

由於大灶是用木柴燃燒火煮，所以堆放不少木材，火警發生時由於冒出濃煙，民眾發現後報案，起火住戶當時有2人在2樓睡覺，驚醒後馬上到陽台待援，在消防人員引導下獲救。

許炯揚強調，這起火災並未造成住宅損害，只有起火點因為濃煙造成住宅牆面燻黑，起火原因調查中。