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撞前車180度翻車無傷 車上搜到疑似毒品物

林男追撞前車後翻覆。（記者陳薏云翻攝）

2017-01-21  16:33

〔記者陳薏云／新北報導〕新北市1名33歲林姓男子，今上午7時許，開車行經中和區中山路三段時，先追撞前方自小客車，自己180度大翻車，前座安全氣囊全爆開，所幸林男無傷自行逃出，但警方前往調查時，竟在車上搜到疑似毒品包，目前將林男帶回偵訊釐清。

警方調查，林男及遭到追撞的44歲黃姓男子皆無酒駕，疑似疲勞駕駛釀禍，但警方在林男車上搜到疑似毒品包，不排除有毒駕可能，目前已經該包物品送驗，並將林男帶回偵訊，釐清車禍原因。

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  • 林男追撞前車後翻覆，警方在車內查獲疑似毒品包。（記者陳薏云翻攝）

    林男追撞前車後翻覆，警方在車內查獲疑似毒品包。（記者陳薏云翻攝）

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