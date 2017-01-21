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棄嬰生母找到了 外婆不知情還協助救嬰

2017-01-21  17:21

〔記者王捷／台南報導〕台南市安平區今晨傳出一起棄嬰案，吳姓生母透過母親到警所說明，阿嬤說，這名棄嬰是自己的親外孫，今天早上不知為何心裡覺得怪怪的，平時都準時上班的她，竟遲遲未出門，一出門就聽說鄰居找到棄嬰，原來她的女兒產子後，以為孫子是死胎，便將孫子丟棄，阿嬤強調，雖然女兒未婚產子，但她很歡迎孫子；警方則指出，吳女懷孕棄子，可能涉及遺棄罪。

今日凌晨住在安平區的劉姓居民，聽到屋外傳來嬰兒的哭啼聲，起初劉男以為是貓叫不以為意，沒想到天亮了依然聽到哭啼，覺得有異狀，循聲翻找下，竟然發現住家後方的空地上有一名男嬰。

男嬰被發現後，引來鄰居觀望，當時本是阿嬤出門上班的時間，但屋外的騷動，讓她直覺想要停留，湊上前看到男嬰後，覺得男嬰令人憐愛，急忙拿出衣物、棉被替嬰兒保暖，最後還協助男嬰就醫，完全不曉得這名男嬰就是自己女兒棄置的親外孫。

阿嬤返家後，回想起前陣子女兒從台中返家，身材有點發福，她還笑虧女兒最近變胖了，沒想到女兒突然神情怪異，要她別亂說，突覺女兒的反應有異，於是叫醒還在睡覺的女兒，問她是不是生了孩子，但女兒堅決否認，直到發現女兒床單上有一灘血跡，她才要女兒不要強辯，遇到困難要一起面對。

這時女兒才坦承，她不曉得為何會懷孕，懷孕期間她的生理期正常，只是最近有些腹瀉，今日凌晨因為肚子痛，以為是拉肚子就去蹲廁所，她沒有太掙扎，就將男嬰產在馬桶裡，又因為男嬰沒有哭鬧，她以為是死胎，才先將男嬰放到鄰居家的空地。

吳女懷疑生父「可能」是男友，阿嬤聽到後立即到警所，向警方說明始末。警方指出，吳女此舉可能涉及遺棄罪，等吳女體力恢復，將傳吳女到警所做筆錄，社會局也會依兒少法對吳女裁罰。

至於被棄男嬰目前在醫院照護下，體溫已經恢復正常，但院方擔心可能受到凍傷，還需觀察一段時間。

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  • 男嬰被吳女遺棄後有凍傷的痕跡，目前醫院還在觀察中。（記者王捷翻攝）

    男嬰被吳女遺棄後有凍傷的痕跡，目前醫院還在觀察中。（記者王捷翻攝）

  • 吳姓婦人（白衣者）當時要上班，也許是心有靈犀，遲遲沒出門，竟然協助自己的親孫子就醫。（記者王捷翻攝）

    吳姓婦人（白衣者）當時要上班，也許是心有靈犀，遲遲沒出門，竟然協助自己的親孫子就醫。（記者王捷翻攝）

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