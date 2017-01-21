偷台大、睡台大 校園慣竊被逮

男子王濬謙行竊時被監視器錄下的身影。（記者邱俊福翻攝）

2017-01-21 16:19

〔記者邱俊福／台北報導〕36歲男子王濬謙，涉嫌專門遊走台灣大學校園內，均身著帽T、牛仔褲及白色布鞋，佯裝學生打扮，在校內運動場、圖書館到處伺機行竊財物，且還將一名臉型相似的被害學生身分證、學生證留下，冒充身分進出圖書館，北市警大安分局羅斯福路派出所經多日埋伏，今天宣布逮人到案，初估涉及20多起竊案。

警方說，去年底開始，王嫌開始進入該校園連續犯案，手法均係趁被害人運動或離開座位不在場時，竊取包包內的現金，並將包包原封不動放回原位，手法自然，且常令被害人數日後才驚覺已遭竊，被害人延後察覺，也大大增加警方後續偵辦難度。

案經調閱監視器、交叉比對，發現均為王嫌所為，連日於該校園漏夜埋伏數日後，昨深夜在校園將王嫌逮捕。該嫌自稱平時會夜宿校園空教室，使用校園廁所，利用校園內相關資源，訊後依竊盜罪嫌移送檢方偵辦。