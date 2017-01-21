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假釋男攜槍防身 松山警半途攔截

2017-01-21  16:37

［記者陳恩惠／台北報導］平日混跡桃園楊梅一帶的許姓男子，數月前因故與當地角頭發生口角、嫌隙，擔心遭來殺身之禍，於是向黑幫友人商借槍彈防身，台北市警松山分局據報，日前飛象過河，前往桃園市埋伏，趁許嫌返家時攔截，起出義大利貝瑞塔手槍1支、子彈3顆，還有安毒殘渣1包，全案依槍砲及毒品等罪送辦，至於槍枝是否另涉他案，將擴大追查，這也是北市警方今年查獲的第一把制式槍枝。

松山分局日前接獲線報，指稱目前仍在假釋中的許姓男子，平日做粗工維生，卻染有毒癮，每次外出都會隨身攜帶一個女用的紅色化妝包，走動時，不時傳出鐵器聲響，袋內裝的東西疑似槍枝，警方懷疑許男可能涉嫌販毒，才會隨身攜帶武器，經蒐證後，向桃園地檢聲請搜索票獲准。

警方17日晚間6時，在許男位於桃園市楊梅區秀才路住處周邊埋伏，適逢許男下班騎車返家，當場將他攔下，逐一清查，果然在他的機車置物箱內，發現那個紅色化妝包，果然起出制式槍彈，還有毒品殘渣包。

警方調查，32歲的許雲翔早在24歲時，便因楊姓男子在外宣稱與他的前妻交往曖昧，憤而攜水果刀、載著前妻到楊男住的社區討公道，雙方一言不和起衝突，混亂中，楊男持刀劃傷許嫌的手，引起不快，趁楊男彎腰拾刀時，由後持刀刺入楊的左背，傷口深及肺部。

詎料，許嫌將刀拔出後，再度刺向楊的右背，刀刃斷裂插在背上，楊不支倒地，口袋意外掉出手機，還遭許偷走，楊送醫後不治死亡，許逃亡15小時後投案，遭法官判處有期徒刑10年8月定讞，民國98年間入獄，直到去年初才獲假釋。

警方說，許嫌出獄後，因婚姻破裂，又沉溺毒品之中，以致性格大變，容易疑神疑鬼，5個月前在桃園地區，因故與當地角頭產生嫌隙，為免遭尋仇襲擊，竟向黑幫友人商借槍彈防身，沒想到仇家還沒碰到，警察反倒找上門。

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  • 警方在許嫌隨身紅色化妝包內，找到制式槍彈，還有毒品殘渣1包。（記者陳恩惠翻攝）

    警方在許嫌隨身紅色化妝包內，找到制式槍彈，還有毒品殘渣1包。（記者陳恩惠翻攝）

  • 這把貝瑞塔手槍，也是台北市警方破獲的第一把制式手槍。（記者陳恩惠翻攝）

    這把貝瑞塔手槍，也是台北市警方破獲的第一把制式手槍。（記者陳恩惠翻攝）

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相關關鍵字： 假釋 槍砲彈藥刀械管制條例 毒品危害防制條例
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