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知名商家欠稅換人頭 執行署高雄分署出這怪招

2017-01-21  15:59

〔記者黃良傑／高雄報導〕不少投機店家自認聰明，變換人頭老闆逃稅、欠稅，高市海產店、電動車商等6家知名商家被鎖定，執行署高雄分署主動突擊，海產店實際老闆見狀，怕不速之客影響生意馬上補繳12萬元稅，執行署強勢查封，追討200多萬元欠稅。

被查封的對象除海產店、雷動車商，還有美食街、百貨行、玩具模型店、食品店等，執行署針對人頭商號查封包括，3台冷藏冷凍櫃、高粱酒1批、模型玩具6組、汽車一輛、全新電動機車4台，當場被執行署查扣，另欠稅戶海產店和美食街店家怕查封人員影響生意，二話不說補繳共20多萬元。

執行署高雄分署指出，此次查封物若欠稅人未限期清償，執行署將於2月7日下午3點舉辦「123聯合賣日」，拍賣所得將抵償所欠稅款，並藉此次追稅查封行動，導正投機商人正常人頭文化。

據了解，不少商家想盡辦法逃漏稅，甚至欠下大筆稅金，再不時變更人頭負責人，礙於前負責人欠債，執行署不能向接手的新負責人追討，有鑑於人頭負責人常鬧失蹤，但實際負責人卻一定在店裡經營，執行署高雄分署出奇招，喬裝顧客一探虛實，有些店家怕被遭查封影響顧客上門，紛紛補繳欠稅。

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  • 知名商家欠稅不繳換人頭避查，執行署上門催繳，並查封4輛全新電動車。（記者黃良傑翻攝）

    知名商家欠稅不繳換人頭避查，執行署上門催繳，並查封4輛全新電動車。（記者黃良傑翻攝）

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相關關鍵字： 查封 欠稅 追稅 逃漏稅
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