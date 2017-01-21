「別蚊我」有滅蚊燈？ 優生告侵害商標權
2017-01-21 16:23
〔記者陳慰慈／新北報導〕新錸公司去年4月起在購物頻道及網路商城，以「『新錸家居』別蚊我—無線滅蚊神器」做為商品標題名稱販售滅蚊燈，向智財局註冊「別蚊我」商標的台灣優生公司認為造成消費者混淆，以為滅蚊燈也是優生產品，提告新錸違反商標法，新北地院日前依侵害商標權，判新錸詹姓負責人有期徒刑5月，得易科罰金15萬元，可上訴。
優生公司主張，「別蚊我」以「蚊」替換「吻」，為識別性高之商標，商標雖用於防蚊貼片、防蚊蟲咬藥劑、防蚊香品等產品，但因新錸的滅蚊燈也屬類似商品，去年5月發現後，即要求新錸公司及購物平台停止販售無線滅蚊神器。
新錸公司詹姓負責人否認侵害商標權，辯稱優生「別蚊我」商標指定使用商品並無滅蚊燈，且「別蚊我」並非商標，僅在說明形容商品「蚊子不要咬我」功能，他是善意使用。
法官認為，兩間公司商品目的功效都是防止蚊蟲叮咬，「別蚊我」商標101、102年間登記註冊後，優生砸下數百萬元打廣告，並聘請知名人士代言，商品已具識別性，且新錸推銷滅蚊燈時，以「別蚊我」為商品標題，位置顯著，文字前後均留適當間隔或標點符號，使「別蚊我」未與其他文字混和，足以使消費者認為是商標，有攀附高知名度商標之虞。
但審酌新錸並未將商標用於商品包裝盒或本體，僅用於購物平台的標題名稱或商品名稱處，並併用新錸公司商標，情節輕於單獨使用他人商標，因此判刑5月。
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