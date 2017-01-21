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騎士遭大貨車輾斃 家屬痛哭：怎麼會...

2017-01-21  15:52

〔記者陳薏云／新北報導〕新店區35歲張姓男騎士，今上午10時許騎車行經新北市新店區安一路二段與玫瑰路口時，疑為超車，騎在44歲王男駕駛的營業曳引車右方，先不慎擦撞人行道路緣突起處，車輛一時不穩倒地，遭曳引車右後輪輾過，造成頭部變形，腦漿外溢明顯死亡，家屬認屍時泣不成聲，直呼：「為什麼會這樣！」詳細車禍原因仍待釐清。

警方調查，早上8時許，王男開著16公尺長曳引車，載著鋼筋送進安一路二段的工地，卸貨後準備回程，在安一路二段及玫瑰路口輾過張男，司機回想起車禍，仍相當茫然：「車子突然震動一下，後來就有人叫我停下來，說我壓到人了。」警方到場對王男酒測數值為0。

張男家屬人到警局製作筆錄時，掩面哭泣，不敢相信張男出門就再也回不來。警方訊後將肇事王姓駕駛則被警方依業務過失致死移送。

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  • 王男駕駛16公尺長曳引車，與張男發生車禍。（記者陳薏云攝）

    王男駕駛16公尺長曳引車，與張男發生車禍。（記者陳薏云攝）

  • 張男家屬到場認屍，掩面痛哭。（記者陳薏云攝）

    張男家屬到場認屍，掩面痛哭。（記者陳薏云攝）

  • 張姓騎士遭大貨車後輪輾斃。（記者陳薏云翻攝）

    張姓騎士遭大貨車後輪輾斃。（記者陳薏云翻攝）

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