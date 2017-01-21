卡哇伊！ 警犬躍上賀年明信片 粉絲爭收藏

2017-01-21 15:36

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林斗南分局以分局2隻超人氣警犬「小白」、「小黃」為主角，設計雞年警犬賀年明信片，卡哇伊的喜氣設計吸引許多民眾索取收藏。

小黃跟小白原本都是流浪犬，民眾拾獲送到派出所成為派出所警犬，小黃是樟湖派出所超人氣警犬，專長是上山下海驅趕毒蛇，多次與毒蛇奮戰守護遊客及員警安全，外號是「斗南分局最猛女警」，最開心的事是吃飯、摸肚子按摩。

小白是華山派出所警犬，華山派出所經常有登山客前往問路，小白總愛當嚮導跟著一起爬山，也會對遊客撒嬌，人氣超高深獲遊客喜愛，外號是「斗南分局放電小甜心」。

警犬賀年明信片由雲林駐地插畫家ZO_4合作，正面是小白、小黃穿上小雞裝畫像及本尊掌印，背面有牠們的小檔案及本尊大頭照。

一名游姓女學生很喜歡狗，看到斗南警犬賀年明信片特別拉著爸爸載她到斗南派出所索取。

斗南分局表示，警犬賀年明信片限量發行，只要上斗南分局臉書粉絲專頁按讚分享，即可到斗南派出所前索取，昨天推出就有許多人前往索取。