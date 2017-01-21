「你好漂亮，讓我抱一下」 國小狼師關燈竟…
2017-01-21 15:28
〔記者項程鎮／台北報導〕新竹36歲張姓國小代課老師，被控利用教室播放影片光線昏暗，或個別指導學生時，把手伸進女童衣服內，觸摸被害人胸部、大腿或下體等處，還笑說，「你好漂亮，讓我抱一下」，經查有7名女童受害，張男共犯案20次，二審對其中6次各判刑3年4月，因檢方未上訴而定讞，其餘14次各判刑10月，此部分檢方上訴後，經最高法院撤銷，各改判3年4月徒刑，全案定讞。
張男20次猥褻犯行，皆被法院依強制猥褻罪各判刑3年4月，實際執行刑須由檢方向高院聲請，單純累計刑度則高達66年8月。
去年9月二審宣判時，合議庭判張男執行刑8年6月，張男出庭聆聽判決時，還一臉驚恐，詢問一旁法警，「法官判我8年半嗎？」押解上囚車時，聲稱要上訴，不料愈判愈重。
判決指出，張男在前年9月至11月的3個月間，連續猥褻7名女學生，前後總共20次，幾乎都是在自然教室趁播放影片昏暗時，或利用與女學生互動、個別指導時，對女學生伸出狼爪摸胸或下體等處。
庭訊時，張男坦承犯行，辯稱他曾和女友論及婚嫁，因工作不穩沒結成婚，背負很大壓力，才會對女學生下手，但他聲稱沒有強迫女學生。
一審判張男8年半徒刑，張男不服，上訴高等法院。高院認為，被害女童當下沒有反抗，是因為懼怕張男身為老師的身分，怕他不高興，並非同意，審酌他猥褻女童犯行，危害身心發展甚鉅，惡行重大，但考量他無前科，犯後坦承，也與被害人和解，依猥褻犯行各判處10月到3年4月不等徒刑，應執行8年6月徒刑。
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