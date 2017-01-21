高雄幫派持槍尋仇火拚 已有7嫌落網

2017-01-21 13:42

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄前夜驚傳幫派開槍火拚事件，正值春節春安起跑，市警局全力動員緝捕涉案成員，目前已有7嫌落網，不過，潘姓主嫌仍在逃。

針對這起發生在20日凌晨2點多的幫派尋仇槍擊事件，楠梓專案小組昨日兵分多路展開查緝，警方調閱路口監視器發現涉案車輛，而嫌犯當時所駕駛之涉案車輛，雖以錫箔紙遮蔽車牌，但警方利用科技及擴大調閱之方式，仍辨識出涉案車輛車牌，於昨日晚上20時許，已將涉案之7人查緝到案，訊問後依槍砲等罪嫌移橋頭地檢署偵辦。

警方表示，潘姓主嫌雖仍在逃，但已掌握其行蹤，目前專案小組正全力追緝，警方有信心於近日內將主嫌查緝到案，並追查其涉案槍枝來源，也將全力嚇阻任何街頭暴力的發生，還給市民有安全、安寧的生活環境。