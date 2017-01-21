男嬰剛出生就被遺棄 警嘆：把孩子當狗丟

2017-01-21 13:33

〔記者王捷／台南報導〕台南安平今日早晨有一名男嬰遭遺棄，差點因低溫差點喪命，所幸經過郭綜合醫院急救，雖有失溫情形，不過生命跡象穩定。郭綜合醫院婦產部醫師顏瑞美說，依據外型、體重判斷，男嬰應該是今日凌晨出生，生母剪斷臍帶後就被遺棄，有警員得知這個消息，哀嘆，生母真狠心簡直是把嬰兒當狗來丟。

顏瑞美說，男嬰被送到醫院時，體溫只有攝氏23度左右，心跳每分鐘2、30下，呼吸微弱，是典型失溫情況，他的腳指皮膚顏色改變，呈現白色，異常堅硬，明顯是凍傷，醫護人員緊急把男嬰放到保溫箱，所幸目前體溫已經回溫到攝氏35度。

依據男嬰的外觀與體重判斷，男嬰體重約2200公克，足月出生，體長比一般剛出生嬰兒小，顏瑞美判斷，嬰兒出生期間，應該是在今天凌晨到清晨間，由於臍帶比較長，所以生母可能是在生下孩子後，自行剪斷臍帶，臍帶裡還留有血漬。至於男嬰是否因失溫傷及腦部或器官，還在觀察中。