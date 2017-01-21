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大貨車後輪輾過 男騎士爆頭慘死

2017-01-21  13:01

〔記者陳薏云／新北報導〕今上午10時許，新北市新店區安一路二段與玫瑰路口發生死亡車禍，44歲王姓男子開著營業曳引車，與35歲張姓男騎士發生擦撞，大貨車後輪輾過張男頭顱，造成張男當場死亡，警方對王男酒測數值為0，目前已拉起封鎖線調查，釐清詳細車禍原因。

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  • 張姓騎士遭大貨車後輪輾斃。（記者陳薏云翻攝）

    張姓騎士遭大貨車後輪輾斃。（記者陳薏云翻攝）

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