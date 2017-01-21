槓上開花！警破職業賭場意外查獲槍彈

2017-01-21 12:47

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市岡山警分局獲報，岡山區嘉華路螺絲工廠一處鐵皮屋內出入複雜，懷疑有賭客出沒，警方昨日深夜前往查緝時，順利破獲職業賭場，並查獲賭金9萬及各式賭具。讓警方意外的是，賭場負責人的房間裡還藏有1把疑似制式手槍及百餘發子彈，目前由警方深入追查槍枝來源。

警方指出，20日深夜11點多，大批員警前往嘉華路某螺絲工廠一處鐵皮屋查緝賭場時，9名賭客見警方到來嚇得不敢亂動，員警順利控制現場後，當場查到麻將、天九牌及撲克牌等各式賭具及9萬賭金。

警方說，該處職業賭場屬地區性小賭場，賭客清一色都是台灣人，還有一對夫妻檔，賭博金額不算高，以麻將來說，也只是打500元底，輸贏不會超過萬元。

而警方在賭場主持人吳姓男子（26歲）的房間裡，搜出1把疑似制式手槍及百餘發子彈，但吳男只坦承擁槍，拒絕透露槍枝來源及用途，目前警方先將他依賭博及槍砲罪送辦，並續查槍枝是否另涉他案。