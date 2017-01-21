槓上開花！警破職業賭場意外查獲槍彈
2017-01-21 12:47
〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市岡山警分局獲報，岡山區嘉華路螺絲工廠一處鐵皮屋內出入複雜，懷疑有賭客出沒，警方昨日深夜前往查緝時，順利破獲職業賭場，並查獲賭金9萬及各式賭具。讓警方意外的是，賭場負責人的房間裡還藏有1把疑似制式手槍及百餘發子彈，目前由警方深入追查槍枝來源。
警方指出，20日深夜11點多，大批員警前往嘉華路某螺絲工廠一處鐵皮屋查緝賭場時，9名賭客見警方到來嚇得不敢亂動，員警順利控制現場後，當場查到麻將、天九牌及撲克牌等各式賭具及9萬賭金。
警方說，該處職業賭場屬地區性小賭場，賭客清一色都是台灣人，還有一對夫妻檔，賭博金額不算高，以麻將來說，也只是打500元底，輸贏不會超過萬元。
而警方在賭場主持人吳姓男子（26歲）的房間裡，搜出1把疑似制式手槍及百餘發子彈，但吳男只坦承擁槍，拒絕透露槍枝來源及用途，目前警方先將他依賭博及槍砲罪送辦，並續查槍枝是否另涉他案。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 游錫堃當面問「川普會不會賣台」 佛訥給答案...
- 川普正式就職 一張圖看出他和歐巴馬的人氣
- 高麗菜一顆10元開放自採 一個上午採收一空
- 〈上班族停看聽〉職涯，其實就是投資自己
- 台灣隊28人名單 郭總已有藍圖
- 34歲淫星嘿咻17歲少女 狩野英孝恐斷星路
- 資政：經營權應還給台新金
- 新春賞花 全台最大向日葵迷宮開園
- 簡嫚書眼太大 被嫌金魚眼
- 陳建仁手繪年改圖被讚爆 幕後推手是「她」
- 19歲AV女優新作 好身材竟被「這個」奪走目光
- 台灣隊集訓 教練比球員多
- 景安站連接聯開大樓 吊掛封路
- AlphaGo下錯也能贏！ 黃士傑：有2處人為失誤
- 《企業、社團歲末送暖》千桶瓦斯贈貧戶 60桌請弱勢圍爐
- 澳男飛車撞路人 墨爾本4死20傷
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 History of KMT land sale scrutinized
- 洪秀柱：不反對改革黨魁選舉連署制度
- 促建直鐵 林聰賢：宜蘭聯外還差一脈
- 台東縣金僕獎開獎 財經處獲最大獎
- 華仔醫藥費逾2千萬 暫免手術盼回家過年
- 月光夢公園 爸爸入夢來
- 《謠言終結站》蜜餞會引發氣喘嗎？ 醫師︰一般人不影響
- 川普就職強調「讓美國再次偉大」 美股慶祝收紅
- 罰錢逼拆 近70萬件違建剉咧等
- NBA》巫師助教進場干擾 遭聯盟開罰（影音）
- 德甲》萊萬補時階段破門 拜仁客場逆轉佛萊堡 （影音）
- 台美友好前所未見 游錫堃：美議員喊「我愛台灣」
- 抗議聲伴就職 華府爆衝突
- 籃球》高中初登場 他竟比所有NBA球員還高（影音）
- 傅達仁贈書打動小英 獲贈總統府紅包
- 鍾肇政93歲生日 總統卡片祝賀
- 2NE1公開最後告別新歌 大唱「不要離開我」逼哭粉絲
- 郝營質疑黨中央刁難入黨
- 抗議川普就職與警發生衝突 90多人遭逮
- 難纏的乾眼症 針灸和中藥也可治
- 杜拜皇室贊助超過70輛超跑 成龍已做好「撞爛」準備
- NBA》明星賽先發落選 魏少霸氣回應
- 回顧美國總統就職大典意外時刻
- 鄭爽撇分手胡彥彬情傷 偷拿老爸手機許「2017心願」
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：槓上開花！警破職業賭場意外查獲槍彈
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分