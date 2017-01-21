弱勢家庭版牛郎織女 伊甸志工助夫妻團圓

2017-01-21 12:22

〔記者黃佳琳／高雄報導〕家住高雄甲仙區的阿鳳姐，丈夫因臥病在床需要長期照護，這幾年都住在旗山區的養護機構，夫妻倆相隔30多公里的距離，加上經濟弱勢等因素，一年難得見上一面，63歲的阿鳳姐因行動不甚方便，也幾乎足不出戶，伊甸基金會志工發現後，趁著農曆過年前，帶著她前往旗山和丈夫見面，讓兩人能順利團圓。

志工說，阿鳳姐的丈夫2年多前因中風需要長期照護，這段時間都住在旗山的醫院或養護機構，但阿鳳姐因缺乏交通工具，加上自己雙腳行動也有些微不便，這兩年來夫妻倆難得見上幾次面，去年更是將近一整年沒有團聚。

缺少生活重心的阿鳳姐平日就鮮少外出，去年12月，伊甸帶著居家服務的長輩到橋頭一日遊時，志工發現阿鳳姐幾乎都沒有出門，經探詢後得知情況後，特地聯繫安排要載著阿鳳姐前往醫院探望丈夫。

為了這天見面，阿鳳姐事前特別洗了頭、準備好最漂亮整齊的衣服，早早準備妥當等待社工到來。長期臥床加上生病，阿鳳姐的丈夫已無法言語，甚至睜開眼睛都顯得困難，但兩夫妻碰面後，阿鳳姐只是默默的為他擦臉、握握手、拉動舒緩一下蜷曲緊繃的雙腳，每回看見日漸消瘦的丈夫雖有不捨，仍是兩人難得見面、相聚的珍貴時光。

伊甸基金會高雄區長楊意賢表示，伊甸服務的許多長輩，即使家人還在，平時甚至過年期間也不一定能夠回來團聚，因此伊甸持續舉辦圍爐活動，不僅為服務的長輩準備一頓美味健康的餐點，更希望透過陪伴，讓他們都能過個溫暖、溫馨的佳節。