鋼戒卡住這根 消防員5分鐘就讓他「好舒服」

2017-01-21 12:17

〔記者林嘉東／基隆報導〕「幫幫我！這戒指套住我很久了！」一名年約50歲的男子，今天上午左手無名指套著一只鋼戒指，跑到基隆市消防局仁愛消分求助，消防員見他指頭紅腫，趕緊用大剪刀花了5分鐘，剪斷鋼戒指，讓求助男子直呼：「好舒服！」

基隆市消防局仁愛分隊今天上午9時許，跑進一名年約50歲男子；男子左手手指套著一只鋼戒指說，他被這個鋼戒指困擾很久，一直拿不起來。

輪值的消防隊員吳秉毅見狀，馬上拿出大剪刀，先拿軟墊墊在手下，再將吸管穿過鋼戒指，以免剪鋼戒指時傷到他的無名指。吳秉毅說，剪鋼戒指的過程很順利，只花5分鐘就完成任務。

求助男子的鋼戒指被取出後，開心地說：「這戒指卡在他無名指很久，能解開真得很舒服！」向吳秉毅不斷致謝後，開心離去。