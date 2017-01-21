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是誰如此狠心？ 台南棄嬰全身赤裸 失溫送醫

2017-01-21  11:15

〔即時新聞／綜合報導〕台南市的濱海小巷內，有名剛出生的嬰兒疑似在昨日晚間被拋棄，身上沒有任何衣物甚至還連著臍帶，送醫後發現有失溫現象，警方也已介入調查，以釐清棄嬰人士的身分。

據《壹新聞》報導，由於昨晚溫度相當低，嬰兒又沒有任何衣物，因此冷到全身發白不斷哭泣，直到今日上午才被路過民眾發現，送往醫院急救時嬰兒有失溫現象，警方也全力追查是誰嬰嬰。

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  • 台南一處濱海地區今日發現棄嬰。圖為示意圖，與本新聞無關。（資料照，記者張瑞楨翻攝）

    台南一處濱海地區今日發現棄嬰。圖為示意圖，與本新聞無關。（資料照，記者張瑞楨翻攝）

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