台南角頭疑被擄痛毆 台南警四分局推稱沒來報案

昔日角頭阿強，被擄走後遭棍棒痛毆。（警方提供）

2017-01-21 11:22

〔記者王捷／台南報導〕台南市一名曾叱吒風雲的角頭「阿強」，去年疑似欠下千萬債務，在安平魚市場時遭人擄走，被擄走監禁的3天期間，手腳遭到綑綁，歹徒還以棍棒痛毆他的腹部，事發時警方拜託各界千萬別走露風聲，以免阿強遭遇不測，經阿強的妻子與歹徒協議，簽下數百萬元本票後將阿強贖回，事後媒體詢問警方調查進度，竟推說當事人未報案，令外界懷疑警方作為。

50多歲的阿強，曾在舊台南市區有一片天，過去他隸屬的幫派靠聚賭起家，後因為首的角頭轉投資租賃生意，以致幫派式微，不過至今年輕一代的小弟，仍聽過阿強這號人物，甚至也想效忠其麾下，但是阿強過去幾年來已經轉型，到外地投資生意。

根據道上人士透露，阿強在國外投資工廠，疑似周轉不靈，兩三年前向一名也在國外做生意的「大哥」借了1000萬元，當時這位「大哥」在國外認識阿強，感覺特別親，因此答應借錢，但阿強疑似沒有定時還錢，所以令「大哥」感到不滿，疑似趁著阿強回到國內找友人泡茶時，在安平地區找小弟擄走阿強。

阿強被擄走時，警四分局安平派出所協調，要給警方調查的時間，以免阿強遭遇不測，不過去年九月間阿強悄悄被送進醫院，四肢、腹肚都有傷痕，昔日角頭變得相當狼狽；警四分局仍強調，當事人擔心遭到報復，警方正在全力追查，直到近日再追問警方進度，這時警方則推稱，當事人不願意報案。

今日記者追問警四分局安平所長這起疑似擄人案，但所長自稱正在休假，不便回應，去年九月至今，這起勒贖案沒有進展，令人好奇是否有外力介入。

檢察官指出，如果有財務糾紛，那可能不符合擄人勒贖的要件，阿強被強行帶走可能涉及妨害自由及傷害，但此行為可能已涉及妨害自由，屬於公訴罪，警方應主動偵辦。