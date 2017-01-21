辣櫃姐穿迷你短裙露美腿 阿兵哥凍未條襲胸摸下體

2017-01-21 10:44

〔記者林嘉東／基隆報導〕陸軍某單位郭姓義務役士兵騎車返家時，瞥見路旁有名穿著迷你短裙的火辣櫃姐，露出修長美腿，竟停妥機車尾隨櫃姐，趁機一手襲胸、一手摸櫃姐下體。基隆地檢署認定郭男摸櫃姐胸部、下體時間短暫，依違反性騷擾防治法將他起訴。

一名20多歲、穿著迷你短裙的櫃姐，去年7月某日晚上從百貨公司下班後，踩著高跟鞋，走在基隆市七堵區福一街上，10時許，突遭一名男子襲胸與摸下體。

遇襲的櫃姐被嚇得滑倒跌坐在地，警方獲報調閱監視器，很快從郭的機車找到這名色狼，竟是在附近服役的26歲義務役的郭姓士兵。

郭稱，當晚他要在單位輪值，騎車返家拿衣服，發現走在路上的一名櫃姐穿著迷你短裙，露出修長美腿，一時失理智，停妥機車後，徒步尾隨櫃姐，一手摸胸、一手摸櫃姐下體。

警方調查後，將郭依強制猥褻罪函送法辦，但檢察官認定郭摸櫃姐胸部、下體的時間短暫，認定郭涉犯性騷擾防治法。