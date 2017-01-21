飯店內吸毒開轟趴 5男1女全被逮
2017-01-21 09:40
〔記者湯世名／彰化報導〕吸毒開轟趴！彰化警分局接獲情資指稱，彰化市區一家知名飯店內有多人開毒品轟趴，大批警力趕往現場，當場查獲正好走出飯店的2名男子，從其身上起出海洛因等毒品，並根據其供詞，在飯店臥房再查獲另3男1女正在吸毒開趴，一併起出毒品、注射針筒等贓物，全案在偵訊後，將5男1女依毒品罪嫌移送法辦。
彰化警分局中華路派出所日前接獲情資，指稱在彰化市轄區一家飯店內，有多人在開毒品轟趴，派出所長黃川益接獲線報立即調派所內警力，並由副所長陳建良帶班前往查緝，警方到達現場，見游姓、黃姓男子正巧走出飯店大門，遂上前盤查，經警方查證，2男皆有毒品等多項前科，經警方詢問出入飯店的目的時，游男遂向警方坦承在飯店房間內施用毒品，並將身上所攜帶的海洛因、安非命等毒品，主動交給警方，黃男也將身上所攜帶已使用過的注射針筒交給警方，2人皆向警方坦承在飯店內施用毒品。
游姓男子還帶警方至飯店臥房，當場查獲黃姓女子及賴姓、陳姓、詹姓男子涉嫌吸毒開趴，經警方檢視，發現房內有毒品吸食器及海洛因、安非他命、注射針筒等證物，一併帶回派出所查證，全案偵訊後，將5男1女全部依毒品危害防制條例移送彰化地檢署偵辦。
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