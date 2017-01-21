市場深夜搞賭 警埋伏查緝帶回30人
2017-01-21 09:27
〔記者劉慶侯／台北報導〕年關將屆，職業賭場蠢蠢欲動。台北市中正二分局昨日深夜11時，在汀州路龍口市場內埋伏，見時機成熟後進行查緝，共查獲賭場巫姓主持人和陳姓風男子外，另在場賭客28人，查扣賭具天九牌、骰子、監視器、大賭桌及共有賭資247萬餘元等證物。
警方是接獲情資，有天九牌賭場到處流竄，為了想在過年期間大撈一筆，隱藏在菜市場內，警方掌握賭場位置及相關情資，為了能將順利查緝到案，查緝人員除正面攻堅，亦部署市場出入口及防火巷，防止賭客竄逃。
警訊中，巫嫌等人均坦承以天九牌為賭具，輪流做莊對賭方式賭博，每次贏得賭金中抽取100至300元不等交給巫男，全案今日上午將依賭博罪及社維法送辦。
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