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男子酒後亂「性」找路人發洩 連孕婦都不放過

2017-01-20  23:39

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕34歲桃園市潘姓男子105年6月26日凌晨，酒後騎機車隨機挑選目標，在桃園市觀音區發現懷孕6個月的婦人，獨自騎機車購物後返家，他尾隨跟到產業道路時，出手推倒孕婦機車並把她打昏，取走身上財物後把孕婦抱到空地，不顧孕婦求饒，以手指性侵並強迫口交，但他因緊張不舉想要緊張無力而作罷，桃園地院依強盜強制性交罪判處他10年6月徒刑。

潘男出庭時否認逼迫婦人口交，但婦人清楚記得事發狀況，指證潘男可能喝了不少酒才不舉，法官認定他連孕婦都不放過非常可惡。

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  • 男子酒後色膽大發，竟隨機找路人發洩，連孕婦都不放過，被桃園地院判處10年6月徒刑。（資料照，記者鄭淑婷攝）

    男子酒後色膽大發，竟隨機找路人發洩，連孕婦都不放過，被桃園地院判處10年6月徒刑。（資料照，記者鄭淑婷攝）

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