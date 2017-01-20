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寒流發威 新北9人到院前失去呼吸心跳

2017-01-20  22:38

〔記者吳仁捷／新北報導〕寒流今晚起發威，新北市消防局今天搭載內科救護病患中，截至晚間10點，多達9名到院前失去呼吸心跳，因應低溫，新北市政府今晚也啟動防寒機制，呼籲家有長輩或慢性病患者留意保暖，另因寒流來襲，消防局也派出宣導車，呼籲留意冷天室內通風，避免一氧化碳中毒。

新北市消防局說，中央氣象局預測明天凌晨將降到最低溫，除了在救護車上，加強內科心血管患者病發的因應作為，也搭配衛生局在16家18個院區急救責任醫院，加強提供寒害相關症狀的醫治。

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  • 新北市今天多達9名內科患者到院前失去呼吸心跳，消防局提醒民眾注意保暖，並防冷天一氧化碳中毒；圖為派出宣導車，提醒民眾防範一氧化碳中毒。（消防提供；記者吳仁捷翻攝）

    新北市今天多達9名內科患者到院前失去呼吸心跳，消防局提醒民眾注意保暖，並防冷天一氧化碳中毒；圖為派出宣導車，提醒民眾防範一氧化碳中毒。（消防提供；記者吳仁捷翻攝）

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