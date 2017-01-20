寒流發威 新北9人到院前失去呼吸心跳

2017-01-20 22:38

〔記者吳仁捷／新北報導〕寒流今晚起發威，新北市消防局今天搭載內科救護病患中，截至晚間10點，多達9名到院前失去呼吸心跳，因應低溫，新北市政府今晚也啟動防寒機制，呼籲家有長輩或慢性病患者留意保暖，另因寒流來襲，消防局也派出宣導車，呼籲留意冷天室內通風，避免一氧化碳中毒。

新北市消防局說，中央氣象局預測明天凌晨將降到最低溫，除了在救護車上，加強內科心血管患者病發的因應作為，也搭配衛生局在16家18個院區急救責任醫院，加強提供寒害相關症狀的醫治。