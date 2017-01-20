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與妻爭執自己反鎖房內 男子陳屍多日才被發現

2017-01-20  22:35

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市新莊自信街上的社區大樓傳出怪異惡臭，住在16樓的張姓婦人今晚6時許察覺家中臥房內有異，打電話報案，警消趕抵後破門而入，發現68歲的黃姓丈夫頭套塑膠袋，陳屍房內多日，警方已介入調查。

張婦向警方表示，多日前與丈夫發生爭執後，丈夫便將自己反鎖在房間內，今天聞到房間傳出惡臭，這才察覺有異趕緊報案，警方表示，現場並無打鬥跡象，採證後初步研判為自殺，但並未尋獲遺書，但近日黃男有向兒子交代後事，目前待檢警相驗，確認死因。

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  • 新莊自信街上的社區大樓今發現男子以塑膠袋套頭輕生多日。（記者王宣晴翻攝）

    新莊自信街上的社區大樓今發現男子以塑膠袋套頭輕生多日。（記者王宣晴翻攝）

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