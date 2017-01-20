女通緝犯為愛奔走想探監 和警口角身分曝光被逮
2017-01-20 22:41
謝姓女子和警爭執結果被發現通緝身份。（記者劉慶侯翻攝）
〔記者劉慶侯／台北報導〕33歲謝姓女子，駕車北上要去宜蘭監獄探視男友，晚間行經台北市林森北路遇警攔檢，謝女不斷和警方爭執口角，結果反被查出是毒品通緝犯身分，自己身陷囹圄移送法辦。
謝女是由王姓男子陪同，駕車北上要到宜蘭探視在監服刑的男友，晚間途經台北市林森北路時，負責開車的她下車購物，北市刑大特勤中隊見車輛違規停車趨前臨檢，王女一時血氣上湧，自便利超商店走出和警方爭辯，希望幫王男解圍，結果被警方查出毒品通緝犯身分逮捕送辦。
警方調查，謝女原在台南市區的八大行業工作，因交友不慎，誤染毒品，日前更因案撤銷保護管束，需入監服刑；由於她的男友現因案在宜蘭監獄服刑，她便租車與友人王男自台南北上宜蘭探望獄中男友。
謝女到案後表示，原本希望能和獄中男友見面話別，互道珍重，沒想到現在只能獨自在監獄中度過。
☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 年金改革 公教月退領7成在職所得
- 經典賽怎「捕」救? 葉君璋給一個說法
- 黑人音樂家主動交朋友 240人為他退出3K黨
- Max嘟嘴剪髮模樣超萌 網讚「有宋仲基的fu」
- 分手撕破臉！ 杜蘭特狂飆40分 比下魏少大三元
- 年金15年改革完成後 立委：高階公教仍領6萬多 還是太高
- 沉寂2個月 八煙「水中央」拚春節復活開放
- 《2017春妝6大趨勢》3 經典大地色調
- 人生作業簿 想樂人生
- 中職稀有50萬月薪3投 「雙文」再加碼
- 44年資歷銳威 一眼相中陳琥
- 小薇不敵「最辣人妻」
- 歐央三大利率不變
- 仁德春遊 觀光工廠送好禮
- 天天嗑火鍋、海鮮 女罹急性胰臟炎險送命
- 傅達仁爆女主播潛規則
- 讓位或被逼下台？非洲聯軍逼賈梅2選1
- 東港「第一鮪」餐廳老闆 宴請學子回饋社會
- 《2017春妝6大趨勢》1 粉紅眼眸大熱
- 一週2蔬食 減負擔愛地球
- 三級棒球怪象 捕手只是傳令兵
- 《2017春妝6大趨勢》6 透明光澤 妍頰百變
- 裝置藝術 今晚點亮竹市護城河
- 槓上媒體 就職慶祝活動限制採訪
- 金黃討喜 花壇茂谷柑超搶市
- 護國神捕退了 誰接班?
- 證券行情表、證券表格
- 花在彰化 來去溪州、田尾走春
- 歐巴馬告別白宮橢圓形辦公室
- 《台北過好年系列》除夕搶頭香 走春拜拜「鑽燈腳」
- 崑大金牌學生掌廚 賣年菜捐公益
- 康那香實施庫藏股買回5000張 將轉讓給員工
- （影音）鄭秀文情陷張孝全 理智情感間掙扎
- 農會年終差很大 竹崎、新港最高領20多萬
- 狂吞止痛藥 華仔虛弱返港令人心疼
- 超帶種！強國「拎火哥」手提噴火瓦斯桶出火場
- （影音）「長腿歐巴」金宇彬2月登台 甜秀國語來拜年
- 客家圓樓旁北勢溪 錦鯉暴斃
- 挺進南海牽制中 日廉售中古武器
- 相撲力士的弱點抓到了！ 原來他們怕這個...
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：女通緝犯為愛奔走想探監 和警口角身分曝光被逮
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分