女通緝犯為愛奔走想探監 和警口角身分曝光被逮

謝姓女子和警爭執結果被發現通緝身份。（記者劉慶侯翻攝）

2017-01-20 22:41

〔記者劉慶侯／台北報導〕33歲謝姓女子，駕車北上要去宜蘭監獄探視男友，晚間行經台北市林森北路遇警攔檢，謝女不斷和警方爭執口角，結果反被查出是毒品通緝犯身分，自己身陷囹圄移送法辦。

謝女是由王姓男子陪同，駕車北上要到宜蘭探視在監服刑的男友，晚間途經台北市林森北路時，負責開車的她下車購物，北市刑大特勤中隊見車輛違規停車趨前臨檢，王女一時血氣上湧，自便利超商店走出和警方爭辯，希望幫王男解圍，結果被警方查出毒品通緝犯身分逮捕送辦。

警方調查，謝女原在台南市區的八大行業工作，因交友不慎，誤染毒品，日前更因案撤銷保護管束，需入監服刑；由於她的男友現因案在宜蘭監獄服刑，她便租車與友人王男自台南北上宜蘭探望獄中男友。

謝女到案後表示，原本希望能和獄中男友見面話別，互道珍重，沒想到現在只能獨自在監獄中度過。

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